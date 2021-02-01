Горки-9, Московская область, , 12:36 — REGNUM Вопрос о статусе Нагорного Карабаха обсуждать преждевременно, считает замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 1 февраля в интервью российским СМИ.

Нгорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос о статусе Карабаха не решён, и это всем совершенно очевидно. Но сейчас его обсуждать нельзя, так как «любая электризация этого поля обсуждений» приводит к возникновению мощнейшего разряда, пояснил он.

Позиции сторон нагорнокарабахского конфликта в этом вопросе различаются очень сильно, дискуссии идут даже внутри Армении, отметил Медведев. Он напомнил, что независимость Карабаха Армения не признавала.

«Об этом почему-то как-то забывают, но на самом деле это именно так. Поэтому вопрос о статусе лучше отодвинуть на будущий период», — сказал замглавы Совбеза РФ.

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