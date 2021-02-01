Никосия, , 13:28 — REGNUM Ни одна компания не может шантажировать ЕС вакциной, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью кипрской газете «Kathimerini» 31 января, комментируя задержки поставок вакцин компанией AstraZeneca.

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Схинас назвал неописуемым то, как компания вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении своих обязательств, использовала средства массовой информации для заявлений о том, что она не может выполнить контракт.

Схинас подчеркнул, что без единой европейской стратегии стоимость вакцин для стран ЕС была бы неподъемной. Крупные страны забрали бы вакцины с рынка, а средние и малые страны не имели бы к ним доступа.