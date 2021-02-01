Сеул, , 12:30 — REGNUM Правительство Южной Кореи может ослабить карантинные меры в случае стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом 1 февраля сообщает KBS со ссылкой на премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

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Известно, что данное заявление премьер-министра страны было обнародовано 1 февраля в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам.

Данным заявлением он прокомментировал принятое накануне решение правительства продлить на две недели действующий режим социального дистанцирования.

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Отмечается, что данные меры направленные на то, чтобы беспрепятственно начать вакцинацию населения, вызвали протесты со стороны представителей малого бизнеса.

Между тем, Чо Сэ Гюн отметил, что правительство в курсе положении дел малого бизнеса, и выразил надежду на то, что жители страны доверятся правительству и будут придерживаться антивирусных мер.

Он также поручил разработать новую стратегию по реагированию на пандемию коронавируса, которая обеспечила бы формирование «коллективного иммунитета», а также акцентировал внимание на том, что новая стратегия должна учитывать интересы малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.