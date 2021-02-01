Иерусалим, , 12:24 — REGNUM Парламент Израиля 31 января принял закон, который удваивает штраф за нарушение мер по профилактике распространения коронавируса, сообщает Jerusalem Post.

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Штрафы увеличиваются с 5000 (около 115 тыс. руб.) до 10 000 шекелей (около 230 тыс. руб.).

Лидер блока «Кахоль-лаван» и министр обороны Израиля Бени Ганц отказался голосовать за продление локдауна до тех пор, пока не будет принят законопроект об удвоении штрафов. Спикер Кнессета Ярив Левин (партия «Ликуд») обвинил Ганца в безответственном поведении, «сводящем всех с ума» и «удерживающем страну в заложниках» по политическим мотивам.

В ответ Ганц заявил, что случаи массовых нарушений запрета на большие собрания — как это произошло на похоронах раввина Мешулама Довида Соловейчика 31 января — прекратятся, как только законопроект станет законом.

После завершения голосования с результатом 40 голосов «за» и 18 «против» в партии Ганца заявили о победе для граждан Израиля. Арабские депутаты проголосовали против законопроекта.