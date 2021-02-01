1 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Но почему президенту Сербии Вучичу, который уже явно тяготится Резолюцией №1244, так остро надо разделить свою личную ответственность за капитуляцию именно с Путиным и Россией, а не с подлинными авторами капитуляции на Западе?

Модест Колеров, , 13:28 — REGNUM Однажды я оказался в маленьком сербском храме прямо у алтаря, когда в него зашёл местный школьный класс на обычный урок православного Закона Божьего. Так и я вольно и невольно прослушал полную молитву детей, в которой многократно повторялось: «За Сербию, за Россию и другие православные земли».

Косово

И если наша Родина, Россия, сейчас жива, то не только кровью, трудом, страданием и подвигом нашего народа, но и — этой сербской молитвой. И не только молитвой: в 1941 году героическое сопротивление Югославии против Гитлера помогло СССР выстоять в тот самый страшный год и выжить нашей стране, а всему нашему народу — не пасть жертвой гитлеровского геноцида.

Весной 1999 года борьба Югославии против агрессии НАТО стала ярким уроком для нас и моральным началом для возрождения России, которое вскоре возглавил Владимир Путин, взяв на себя ответственность за сопротивление агрессии интернационала западных агентов и террористов в Дагестане и Чечне. Я так описывал тогда наше переживание опыта Югославии: «Мы — сербы, мы — следующие (жертвы агрессии Запада)».

НАТО бомбит Белград. Югославия. 1999

Весной 1999 года Югославия/Сербия утратила военный контроль над своим краем Косово. И теперь официальный суверенитет Сербии над Косово гарантирует только Резолюция Совета Безопасности ООН №1244. В остальном нынешний президент Сербии Александр Вучич, под публичную и прямую диктовку ЕС и США, обнулил суверенитет Сербии над Косово на 99%. Зачем? Видимо, ради ещё более колониальной перспективы Сербии в ЕС и НАТО, которые, как ожидается, защитят её от дальнейшего расчленения. Абсурд: нынешние открытые и циничные расчленители — почему-то защитят от нового расчленения по новым пределам, уже ясно заявленным албанцами. Ведь тот, кто добровольно начал убивать свою страну, не может рассчитывать на снисхождение, гарантии и уважение.

Абсолютное большинство сербского народа и Сербская Православная Церковь — против капитуляции. Поэтому Александр Вучич упорно демонстрирует в Сербии, что в этой капитуляции, открыто продиктованной Западом, он якобы действует в согласии с Россией и Путиным. Вот только на самом деле Россия не торопится, как то хотелось бы Вучичу, подвергать ревизии или отмене Резолюцию №1244. Удержится ли Россия на этой принципиальной позиции?

Мне легко говорить о проблеме Косово для России, ибо я сам несколько лет публично боролся за признание казуса Косово прецедентным для постсоветского пространства, и, к счастью, наше государство устами Путина признало действие «косовского прецедента». Но именно прецедента — как свободного выбора, — а не автоматического следования западной колониальной модели. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, признала выбор народа Крыма о воссоединении с Россией, но не стала искать следы этого прецедента в Чечне, когда политически поддержанные вражеским интернационалом ичкерийские террористы, имевшие фактическую независимость в 1996—1999 гг., начали агрессию против российского Дагестана.

Нет сомнения, что террористы и продавцы органов пленных сербов из Косово продолжат свою агрессию против Сербии, совершенно независимо от скорости капитуляции и «евроатлантической перспективы» Александра Вучича. К финалу этой перспективы Сербия придёт рядом с «Великой Албанией», меньше её и на коленях.

Албанские протестующие с черным флагом джихада TheFAIR1

Но почему Вучичу, который уже явно тяготится Резолюцией №1244, так остро надо разделить свою личную ответственность за капитуляцию именно с Путиным и Россией, а не с подлинными авторами капитуляции на Западе? Я оставлю этот вопрос о политическом бизнесе Вучича и его подельников в Москве без ответа. Любой ответ здесь — ничтожен для исторических интересов России, той России, что помнит сербский и русский 1914 год, югославский и советский 1941 год — и верна своим предкам больше, чем паркетной дипломатии и коммерции временщиков.

Сделав шаг к ревизии Резолюции №1244, Россия, кроме исторического позора в глазах и сердцах абсолютного большинства сербов, кроме демонстративного презрения к той уникальной молитве, — не добьётся для себя ровным счётом ничего. На гнилых костях российских глупости и измены, которые позорным пятном лягут не только на российские власти, но и на Россию в целом, Вучич всего лишь продолжит свой политический бизнес, а его подельники потрут ладошки. Они оставят за собой развалины и клеймо. И это — всё. Это вся цена предательства.

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