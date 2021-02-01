Пекин, , 12:19 — REGNUM Власти Китая надеются на то, что на Украине, где ранее ввели санкции в отношении китайской инвестиционной компании Skyrizon, будут соблюдать права инвесторов из КНР. Об этом 1 февраля заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Как отметил Вэньбинь, Пекин категорически против того, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции по отношению к предприятиям из Китая.

«Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР», — подчеркнул он.

Также официальный представитель китайского МИД напомнил, что власти КНР «всегда требуют от национальных компаний осуществлять коммерческую деятельность за рубежом в соответствии с законодательством других стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций, в который входит китайская инвестиционная компания Skyrizon, являющейся инвестором в производство украинских авиационных двигателей «Мотор Сич».