Афины , , 12:34 — REGNUM Власти Греции принимают меры предосторожности, чтобы предотвратить возвращение страны к полному локдауну, но если им это не удастся, они «закроют» страну без колебаний, заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис в понедельник в интервью телеканалу Skai 1 февраля.

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«Мы должны привыкнуть к тому, что будем открываться и закрываться в соответствии с эпидемиологическими данными», — пояснил Георгиадис.

Министр добавил, что магазины открыты для покупателей на 70% территории Греции, в то время как в районах «красной зоны» магазины работают только на доставку, но остаются открытыми.

Сегодня же, 1 февраля, школьники старших классов в Греции вернулись к очному обучению.