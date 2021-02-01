* талибами — запрещённая в России организация

Тегеран, , 12:05 — REGNUM Переговоры с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимы, так как это движение является неотъемлемой частью сегодняшнего Афганистана. Об этом на пресс-конференции 1 февраля заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

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«Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это часть сегодняшней реальности в Афганистане», — приводит ТАСС слова дипломата.

Что касается недавней поездки делегации талибов* (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеран, то, как отметил Хатибзаде, она осуществлялась в рамках диалога между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана. По его словам, иранская сторона поставила афганское правительство в известность об этой поездке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что единственным способом поддержания устойчивого мира в Афганистане является участие в мирных переговорах всех афганских сторон.

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Напомним, 26 января в Тегеран прибыла делегация движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) во главе с Абдулом Гани Барадаром и была принята официальными лицами министерства иностранных дел Ирана.