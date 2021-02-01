Минск, , 12:11 — REGNUM Прошедший 2020 год стал проверкой для людей в погонах в Белоруссии, включая сотрудников пограничной службы республики, и последние справились с поставленными задачами лучше других. Об этом 1 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе приема с докладом председателя Государственного пограничного комитета страны Анатолия Лаппо, его слова приводит агентство БелТА.

«Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали: пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры», — сказал Лукашенко.

Также он указал, что в работе пограничного комитета Белоруссии существуют положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой и террористическими угрозами.

«Дело в том, что здесь, на западе, мы защищаем не только Беларусь — это рубежи Союзного государства. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы», — подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Белоруссия должны теснее интегрироваться и реализовывать весь потенциал, заложенный в договоре о Союзном государстве.