Рига, , 12:05 — REGNUM Российские телеканалы ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс» с 1 февраля не ретранслирует латвийский кабельный оператор Tet. Об этом говорится в сообщении оператора.

Причинами названы неясности «в праве представления каналов» и беспокойство «из-за соблюдения режима санкций». Российские каналы телекоммуникационное предприятие заменит на другие, равноценные.

Tet запросил у распространителя каналов в Латвии ООО «TEM LV» права на ретрансляцию этих каналов, но не смог получить юридически обоснованного объяснения.

Отметим, что Tet — крупнейший в Латвии оператор кабельного ТВ, 51% его акций принадлежит государству. ПБК — ретранслятор программ Первого канала России в странах Прибалтики.

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