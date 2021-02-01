1 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Разворачивающиеся события в мире, наряду с проблемами во внутренней политике Турции и прагматичным характером Эрдогана, предоставляют уникальные возможности для курдов и оппозиции в Турции. Важным фактором в реализации этой возможности является то, что команда Байдена знакома с курдами, контактирует с ними, а также хорошо разбирается в Турции и ее проблемах.

Ариф Асалыоглу, , 12:53 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В Анкаре обсуждают возможное закрытие Демократической партии народов (ДПН), которую поддерживает курдское население. Над ДПН постоянно нависает дамоклов меч, что является эффективной предвыборной тактикой политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на протяжении последних 10 лет. За этим кроется желание устрашить другие оппозиционные партии, которые никак не могут объединиться, а также лишить ДПН поддержки ее избирателями. Однако все эти события привели к увеличению числа сторонников партии до 12%, что выдвинет ДПН на более важную позицию в турецкой политике.

Две недели назад министр обороны и глава генерального штаба отправились в Ирак. Говорят, что там они согласовывали военную операцию против признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Говорят, что удалось договориться с руководством Иракского Курдистана о выдаче Анкаре нескольких задержанных лидеров РПК высшего звена. Эрдоган и его союзник, председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, незамедлительно используют это в свою пользу.

Сопредседатель Демократической партии народов Первин Булдан заявила, что они не поддадутся давлению, оказываемому со стороны правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и ПНД. Отметив, что «2020 год был очень тяжелым, с одной стороны, это был год сопротивления фашизму, с другой стороны — год борьбы с коронавирусом», Булдан сказала: «Мы намерены развивать нашу организационную структуру и усилить нашу борьбу». Она сообщила, что противозаконные действия ПСР и ПНД являются подготовкой к выборам, и отметила, что «они запугивают общество, разделяют оппозицию и ведут борьбу, чтобы предотвратить переход населения в ряды оппозиции. Но что бы они ни делали, они проиграют! В мире не существует способов противостояния народной воле».

Девлет Бахчели Mhp.org.tr

Тем временем антикурдская политика Анкары создает проблемы с населением Сирии, Египта, Ирака и Рожавы. ДПН впервые вошла в парламент как партия, пользующаяся поддержкой курдов, и критиковала политику ПСР, которую та ведет на протяжении 14 лет. ДПН с парламентской трибуны заявила, что ПСР проводит расистскую, шовинистическую политику, что сделанные ей заявления ошибочны, а высказывания в стиле «Мосул — наш, Мосул — турецкий» безосновательны. Фундаментальной ошибкой, начавшейся со времен, когда Ахмет Давутоглу был министром иностранных дел, и ее до сих пор поддерживает Эрдоган, стала политика расизма, национализма и разделения по мазхабам. И это вытеснило Турцию из регионального уравнения.

Анкара неверно выбрала себе союзников в регионе. Она взяла под свое крыло «Аль-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддержала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спустя определенное время стало известно о ее сотрудничестве с этими террористическими группировками. Отныне правительства и народы считают Турцию государством, оказывающим поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А если бы Анкара поддерживала курдские группы, тогда Турция стала бы гораздо более влиятельным государством как в Сирии, так и в Ираке, в Мосуле в частности. Страна, заручившаяся поддержкой 15 миллионов турецких курдов, превратилась бы в страну уверенности и стабильности.

ПСР все крепче закручивает гайки. Например, Шырнак превратился в город, практически исчезнувший с карты страны. Правительство, способное на такие притеснения и жестокость по отношению к своим гражданам, не сможет привнести мир в регион. 95% населения Шырнака покинуло город. Оставшиеся 5% живут в палатках вокруг него. ДПН захотела построить временное жилье для 450−500 семей, вынужденных обитать в палатках, ведь сейчас зима, снег, холод… Однако администрация Шырнака отклонило инициативу. Под предлогом опасности размещения в домах сторонников РПК, она поручила некой фирме сносить дома — в обмен на вещи. Было сказано, что все вещи, которые обнаружатся, ваши. Мародерство какое-то.

Возможно, правительство втихаря готовится к досрочным выборам. Предположим, что о них вскоре объявят. Есть ли какой-нибудь телеканал, который будет транслировать выступления кандидатов, кроме представителей ПСР? Нет. Есть ли печатное издание? Нет. Есть ли Счетная палата, которая должна будет провести проверку в случае, если государственные деньги потратят на нужды предвыборной кампании? Нет. О каких справедливых выборах может идти речь? Можно подумать, что после проведения выборов вдруг откуда-то появится демократия? В такой атмосфере выборы лишь институционализируют диктатуру Эрдогана. В остальном они бесполезны. Власти говорят, что якобы будет так, как скажет народ. Но ведь в атмосфере страха народ безмолвствует. Если оппозиция будет содействовать обману на выборах, она тем самым узаконит диктатуру.

Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития Akparti.org.tr

На самом деле, если Анкара будет вести умную политику, то сможет выйти на Ближний Восток через ДПН. Поскольку ДПН имеет контакты и с сирийскими христианами, и с армянами, и с езидами, и с туркменами. Вместо того, чтобы воспользоваться этим, Турция пытается уничтожить ДПН в то время, когда заново переписывается история Ближнего Востока, народы противостоят джихадистам, захватчикам, империалистам.

Полагаю, что режим Эрдогана, погрязший в проблемах как во внешней, так и во внутренней политике, по прагматическим соображениям придет к идее сотрудничества с ДПН. Эрдоган, некогда выходивший на сцену вместе с курдским народом и политиками, в любой момент может вернуться к этой линии. Развитие событий в ЕС и США также в некоторой степени подталкивают его в данном направлении. Одним из способов спасения ПСР является поднятие курдского вопроса.

При новом президенте США Джо Байдене у курдов появятся возможности и преимущества. Байден — это политик, хорошо знакомый с курдами в Турции. Во время своего визита в Иракский Курдистан он заявил: «Горы — это не единственные друзья курдов, мы тоже их друзья». Назначение Бретта Макгерка координатором по Ближнему Востоку и северной Африки в Совете национальной безопасности США имеет особое значение. Он хорошо знает место Турции и Эрдогана в американской политике на Ближнем Востоке, осознает значимость кудской проблемы для поддержания стабильных взаимоотношений с Турцией, придает большое значение курдам в Рожаве.

Бойцы Отряда народной самообороны Курдистана

Если курдам удастся справиться со своими внутренними проблемами, возникшими из-за присущей им раздробленности, на них обратят внимание в администрации Байдена и ЕС. Это позволит курдам обернуть в свою пользу возникшие возможности и преимущества, сделав их постоянными. Всем известно, что при Трампе политика, основанная на «дружбе» с Эрдоганом, довела до точки разрыва турецко-американские отношения, а Анкара свою внешнюю политику довела до критического состояния.

Разворачивающиеся события в мире, наряду с проблемами во внутренней политике Турции и прагматичным характером Эрдогана, предоставляют уникальные возможности для курдов и оппозиции в Турции. Важным фактором в реализации этой возможности является то, что команда Байдена знакома с курдами, контактирует с ними, а также хорошо разбирается в Турции и ее проблемах.