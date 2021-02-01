Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Уже несколько стран взяли вакцину от COVID-19 на вооружение в свой «дипломатический арсенал». Примером может служить Индия, которая пожертвовала часть вакцины соседним странам. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Данный шаг, подчеркивают шведские журналисты, укрепляет позиции Индии по отношению к Китаю. Реципиентами миллионов доз вакцин стали, среди прочих, Шри-Ланка и Бангладеш.

«Совершенно очевидно, что у Китая и России также есть политическая повестка дня в отношении распределения вакцины», — заявила профессор Каролинского университета Анна Миа Экстрём, добавив, что то же самое относится к Соединенному Королевству и Евросоюзу.

Таким образом, считает она, государства используют вакцину в качестве «инструмента дипломатии».

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