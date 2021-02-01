Киев, , 11:55 — REGNUM Первые партии вакцины от COVID-19 поступят на Украину через две недели. Об этом заявил 1 февраля на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

«Украина начнет вакцинацию в феврале, а уже через две недели получит вакцины», — рассказал он.

Чиновник отметил, что Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины производства компаний Pfizer и Biontech, а также 2,1−2,7 млн доз производства компании AstraZeneca. Поставки продлятся до второго квартала 2021 года.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в стране может начаться с 15 февраля.

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Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу HBO заявил, что ему неприятно смотреть на то, как Украина просит вакцину с «протянутой рукой».

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