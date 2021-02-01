Нейпьидо, , 11:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии призвало индонезийских граждан в Мьянме сохранять спокойствие и осторожность, сообщает CNN Indonesia.

«Посольство Индонезии обратилось к индонезийским гражданам, чтобы они сохраняли спокойствие и связывались с посольством в Мьянме в случае возникновения проблем», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Глава департамента МИД Индонезии по защите индонезийских граждан и юридических лиц Джуда Нуграха заявил, что в Мьянме проживает около 500 индонезийских граждан.

«Большинство граждан Индонезии работают в нефтегазовом секторе, на фабриках, в швейной промышленности», — пояснил Джуда Нуграха.

Жителей Индонезии в Мьянме призвали запастись едой и другие предметы первой необходимости на ближайшие 1−2 недели.

«Продолжайте соблюдать правила и процедуры, а также действующие директивы правительства Мьянмы», — призвало посольство Индонезии в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии выразило обеспокоенность политическими событиями, происходящими в Мьянме.

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