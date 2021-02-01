Брюссель, , 11:45 — REGNUM С осуждением военного переворота, который ранее произошел в Мьянме, выступил глава Евросовета Шарль Мишель. Он написал об этом 1 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

«Я решительно осуждаю переворот в Мьянме и призываю военных освободить всех, кто был незаконно задержан», — говорится в сообщении Мишеля.

Также он заявил, что необходимо уважать результаты выборов и восстановить демократический процесс в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая рассчитывают, что внутриполитическая ситуация в Мьянме, где ранее было введено военное положение, стабилизируется.

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