Киев, 1 февраля 2021, 11:46 — REGNUM Власти Украины рассказывают о «свободном рынке», когда не хотят нести ответственности за высокие тарифы. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире телеканала NewsOne.
Бондаренко отметила, что «свободный рынок» газа на Украине — это чушь, поскольку весь рынок занимает монополист.
Политик спрогнозировала дальнейший рост задолженности за услуги ЖКХ. Поскольку простить людям долги не позволят «западные кураторы», то следующим шагом будет отъём собственности, считает она.
Напомним, 1 января 2021 года долг населения Украины за услуги ЖКХ достиг рекордных 73,6 млрд гривен или более $2,6 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что в январе 2021 года жителей Украины не будут штрафовать за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.
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