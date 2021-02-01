Киев, , 11:46 — REGNUM Власти Украины рассказывают о «свободном рынке», когда не хотят нести ответственности за высокие тарифы. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире телеканала NewsOne.

«Так говорят те, то готовится к разворовыванию денег и явному ограблению людей», — сказала она.

Бондаренко отметила, что «свободный рынок» газа на Украине — это чушь, поскольку весь рынок занимает монополист.

«Такая ситуация будет складывать до того момента, пока мы будем платить… У 13 млн пенсионеров уже стоит проблема: «Я сегодня ем, или у меня сегодня есть электричество», — заявила экс-депутат.

Политик спрогнозировала дальнейший рост задолженности за услуги ЖКХ. Поскольку простить людям долги не позволят «западные кураторы», то следующим шагом будет отъём собственности, считает она.

Напомним, 1 января 2021 года долг населения Украины за услуги ЖКХ достиг рекордных 73,6 млрд гривен или более $2,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что в январе 2021 года жителей Украины не будут штрафовать за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

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