Куала-Лумпур, , 11:34 — REGNUM Все стороны конфликта в Мьянме должны приложить максимум усилий для поддержания мира и безопасности в стране. С таким призывом выступили власти Малайзии, которые выразили серьёзную обеспокоенность последними событиями в Мьянме.

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«Мы призываем военных и все участвующие стороны приложить все усилия для поддержания мира и стабильности, следовать законам», — заявили в министерстве иностранных дел страны.

Также в МИД призвали разрешить все избирательные расхождения посредством диалога в мирном ключе, заверив, что власти Малайзии поддерживают демократические процессы в Мьянме.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мьянме ночью 1 февраля произошёл государственный переворот. Военные арестовали президента страны и главу правящей партии, которая также являлась и министром иностранных дел.

В столицу страны и город Янгон были введены войска. Военные объявили режим чрезвычайного положения сроком на один год и назначили на должность временного президента вице-президента Мьинт Шве. После окончания режима ЧП они намерены провести всеобщие выборы и сформировать новое правительство.