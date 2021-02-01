Лондон, , 11:32 — REGNUM Государственный переворот в Мьянме и заключение под стражу бывшего его руководства неприемлемы, заявил 1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

Накануне власть в Мьянме взяли в свои руки военные, в результате чего под стражу оказались взяты глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию», государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.

«Я осуждаю государственный переворот и незаконное лишение свободы гражданских лиц, в том числе Аунг Сан Су Чжи, в Мьянме», — подчеркнул глава британского правительства.

«Волеизъявление народа необходимо уважать, а гражданские лидеры должны быть освобождены», — добавил он.

Пришедшие к власти в Мьянме военные объявили о введении о введении чрезвычайного положения на год, страну же возглавит главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин.