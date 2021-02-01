Москва, , 11:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей стороной. Об этом 1 февраля сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2020 года.

Напомним, на встрече были затронуты темы, над которыми в СПЧ работали на протяжении года. Это вопросы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, градостроительная политика и пространственное развитие городов, цифровизация и темы, связанные с частными компаниями, социальными сетями, утечками личной информации граждан, соблюдение прав заключенных.