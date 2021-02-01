Тбилиси, , 11:35 — REGNUM В партии «Гирчи» призвали депутатов парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» не голосовать за лишение мандатов оппозиционных депутатов, подавших заявления о сложении полномочий. Заявление было опубликовано 1 февраля на странице «Гирчи» в соцсети Facebook.

«По нашему мнению, прекращение полномочий коллег сделает переговорный процесс бессмысленным, углубит кризис и, возможно, сделает его необратимым», — говорится в заявлении.

В «Гирчи» призвали членов правящей партии отложить рассмотрение вопроса до завершения переговоров между лидерами оппозиции и руководством «Грузинской мечты».

С аналогичным заявлением выступил в этот же день на брифинге представитель избирательного блока «Стратегия строителя» Серго Чихладзе. Он также пригрозил, что в оппозиции готовятся с наступлением весны возобновить протестные акции с требованием назначить повторные парламентские выборы.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». 54 депутата от оппозиции подали заявления о сложении полномочий. Троих членов партии «Альянс патриотов» ранее лишили мандатов. 2 февраля на пленарном заседании парламента планируется проголосовать по всем оставшимся депутатам, подавшим заявления.

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