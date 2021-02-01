Москва, , 11:22 — REGNUM Россия не хотела бы видеть дестабилизацию ситуации в Белоруссии. Об этом в интервью российским журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы в этом смысле только внимательно наблюдаем за тем, что происходит, и, конечно, не хотели бы никакой дестабилизации в Белоруссии, несмотря на то, что целый ряд стран сейчас активно этим занимается, пытается вовсю вмешиваться во внутренние белорусские дела, предлагает разные рецепты и так далее», — сказал Медведев.

По его словам, в России таким не занимаются: «Пусть сами определяются».

Медведев напомнил о конституционном процессе, идущем в Белоруссии, и подчеркнул, что «нельзя на них [белорусов] давить»: «Они сами должны определиться в форматах, в том, как решения принимать, какие это будут решения».