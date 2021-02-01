Нейпьидо, , 11:19 — REGNUM Вооружённые силы Мьянмы после отмены режима чрезвычайного положения в стране намерены провести выборы. Об этом 1 февраля сообщает China News.

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О проведении всеобщих выборов главное командование ВС страны заявило в видеообращении. Напомним, режим ЧП продлится в течение одного года. После этого полномочия планируется передать новому правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля ночью в Мьянме произошёл государственный переворот. Военные арестовали президента страны и главу правящей партии, которая также являлась и министром иностранных дел.

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В столицу страны и город Янгон были введены войска. Военные объявили режим чрезвычайного положения сроком на один год и назначили на должность временного президента вице-президента Мьинт Шве.