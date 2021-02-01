Москва, , 11:16 — REGNUM Россия и Белоруссия должны теснее интегрироваться и реализовывать весь потенциал, заложенный в договоре о Союзном государстве. Об этом в интервью российским журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Что касается интеграционных процессов, я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены», — сказал Медведев.

По его словам, в эти элементы входят «самые разные вопросы, вплоть до единой валюты».

Медведев отметил, что нужно время, чтобы белорусы «нормализовали в целом ситуацию внутри страны», однако, по его словам, «интеграционное движение должно продолжиться», поскольку оно безальтернативно: «Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах».