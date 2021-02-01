Москва, , 11:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не сделал ничего из предвыборных обещаний, включая заявления об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом в интервью российским журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Что касается его нынешней позиции, то она меня как минимум разочаровала. Он пришел как антипод [Петра] Порошенко, говорил: «Я это решу, это решу, а самое главное, смогу урегулировать ситуацию на юго-востоке». Ничего из этого он не сделал», — сказал Медведев.

По его словам, Зеленский «придерживается прежней риторики», которая подчас выглядит даже более радикальной, чем у экс-президента страны Петра Порошенко.

Медведев напомнил, что не так давно украинский президент «ляпнул, что в принципе можно вообще весь народ поднять, чтобы бороться с Россией», и связал это с отсутствием у Зеленского дипломатического опыта: «Но с другой стороны, это связано и с тем, что определенные круги, которые влияют на ситуацию внутри Украины — а это, прежде всего, националистически ориентированные круги, — не дают возможности продвигаться по пути Минского процесса».