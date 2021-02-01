Москва, , 11:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел, которые были представлены правозащитниками. Об этом 1 февраля сообщается на сайте Кремля.

Так, Генпрокуратуре поручено провести проверку сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел, которые содержались в докладах, заслушанных на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря.

Срок подготовки отчётов — до 1 июня, ответственный — генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин провёл в Кремле традиционное заседание Совета по правам человека.

На встрече были затронуты темы, над которыми в СПЧ работали на протяжении года. Это вопросы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, градостроительная политика и пространственное развитие городов, цифровизация и темы, связанные с частными компаниями, социальными сетями, утечками личной информации граждан, соблюдение прав заключенных.

Читайте также: Путин оценил идею об ответственности за дискриминацию граждан РФ за рубежом