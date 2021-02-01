Пекин, , 11:18 — REGNUM Власти Китая рассчитывают, что внутриполитическая ситуация в Мьянме, где ранее было введено военное положение, стабилизируется. Об этом 1 февраля заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны в Мьянме на законных основаниях преодолеют разногласия и обеспечат социально-политическую стабильность в соответствии с положениями национальной конституции», — сказал он.

Кроме того, Вэньбинь уточнил, что Мьянма является дружественной для Китая страной и указал, что в настоящее время власти КНР «изучают сложившуюся ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство иностранных дел Турции решительно осудило военный переворот в Мьянме.