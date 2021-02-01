1 февраля 2021 | Время чтения 9 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 25-31 января 2021 года стали: папа Франциск назвал память о Холокосте знаком человечности; тайна встречи понтифика с чикагским кардиналом Купичем; Байден не должен прикрывать свою администрацию католицизмом; необходимо срочно спасать христианское наследие в Турции; Общество Яна Карского протестует против издания «Майн кампф» (материал, входящий в список экстремистских материалов и запрещенный на территории РФ) в Польше.

Станислав Стремидловский, , 12:11 — REGNUM



Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск назвал память о Холокосте знаком человечности, передает Vatican News (Ватикан). 27 января в конце общей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца понтифик напомнил о годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) и о Дне памяти, когда «мы вспоминаем жертв Холокоста и всех людей, которые были преследуемы и депортированы нацистским режимом». Он подчеркнул, что «воспоминание — это выражение человечности, воспоминание — это признак цивилизации, условие для лучшего будущего в мире и братстве. Вспоминать означает также быть внимательными и осторожными, потому что такие вещи могут повториться снова, начиная с идеологических предложений, которые намереваются спасти один народ, а в итоге уничтожают народы и человечество. Обратите внимание, каким образом начинался этот путь смерти, истребления и жестокости». 27 января 1945 года войска Красной армии распахнули ворота Освенцима, впервые открыв миру чудовищную реальность геноцида. Именно эту дату Генеральная Ассамблея ООН выбрала для Международного дня памяти жертв Холокоста.

Американские католические епископы, которые на днях выразили благодарность администрации президента США Джо Байдена за помощь малоимущим, 29 января были вынуждены выступить с критикой подписанного Байденом указа, авторизующего отправку фондов, профинансированных налогоплательщиками, организациям, которые продвигают аборты в развивающихся странах. Этот указ искажает суть «Политики Мехико» — восстановленного президентом США Дональдом Трампом запрета на финансирование организаций, консультирующих по вопросам планирования семьи, если они включают в свои программы аборты. Трамп расширил этот запрет и на другие группы, продвигающие аборты. Епископы заявили, что указ Байдена «противоречит разуму, попирает человеческое достоинство, и он несовместим с католическим вероучением». В специальном заявлении, подписанном монсеньором Джозефом Науманном и монсеньором Дэвидом Маллоем, соответственно главами комиссии по защите жизни и комитета по правосудию и международному миру Конференции католического епископата США (USCCB), иерархи призывают Байдена «использовать свое положение во благо, отдавая приоритет наиболее уязвимым, в том числе еще не родившимся детям».

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Ватикану пора заняться Конференцией католического епископата США (USCCB), заявляет в редакционном комментарии National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Издание считает, что руководство USCCB и большая часть епископата (за исключением открыто противостоящего этой линии чикагского кардинала Блейза Купича) симпатизируют Трампу и настроены против Байдена. Не так давно два ватиканских офиса решили начать расследования деятельности «Сестер-католиков» в США. Конференция лидеров религиозных женщин потребовала назначения в 2012 году надзирающего епископа, чтобы обеспечить более тесное соответствие «Сестер-католиков» учению и дисциплине Церкви. В отдельные общины их были направлены ватиканские следователи, чтобы проверить на проникновение «определенного светского менталитета». Проникновение «определенного светского менталитета» — это подходящее описание деятельности USCCB, которая не смогла не восхвалять самого безумного и разрушительного президента в истории США. Папа Франциск должен инициировать проверку Конференции католического епископата, выяснить, где она свернула с правильного пути, и провести реформы, чтобы USCCB смогла снова начать говорить от имени всех американских католиков.

Папа Франциск встретился с кардиналом Купичем, который раскритиковал коллег-епископов за конфронтационный подход к Байдену, информирует America (Нью-Йорк, США). Понтифик принял его на частной аудиенции в Апостольском дворце в субботу утром, 30 января. Купич стал первым американским епископом, который встретился с папой после нападения на Капитолий, инаугурации Байдена и публикации заявления Конференции католического епископата США (USCCB) в день инаугурации, которое не было хорошо встречено в Ватикане. Франциск неоднократно принимал кардинала в гостинице, где он живет, но новости о встречах не предавались огласке. То, что понтифик на этот раз назначил аудиенцию в Апостольском дворце, является знаком того, что он захотел придать ей публичную огласку. Ватиканские источники, пожелавшие остаться неизвестными, заявили изданию: «Здесь мы стараемся строить мосты, а не подрывать их». Это подход, воплощенный такими американскими епископами, как Купич, ньюаркский кардинал Джозеф Тобин и бостонский кардинал Шон О'Мэлли.

Встречей с Купичем папа Франциск преподает урок без слов, пишет Crux (Денвер, США). Нет ничего необычного в том, что понтифик общается с одним из своих кардиналов. Но беседа Франциска и Купича состоялась всего через десять дней после того, как чикагский кардинал публично раскритиковал архиепископа Лос-Анджелеса Хосе Гомеса, председателя Конференции католического епископата США (USCCB), за заявление по поводу инаугурации президента Джо Байдена, в котором новую администрацию обвинили в пособничестве «моральному злу» и угрозе «человеческой жизни и достоинству». Купич назвал это заявление «необдуманным». В этом контексте большинству экспертов трудно не интерпретировать папскую аудиенцию как демонстрацию поддержки Франциском Купича в споре с Гомесом и в более широком смысле как намека на желательность проявления более позитивного подхода к администрации Байдена.

Блейз Джозеф Супич

National Catholic Register (Айрондэйл, США) фиксирует изменения в политике Святого престола по поводу частного общения пап Римских. Издание напоминает, что когда в 2011 году состоялась встреча между Бенедиктом XVI и Байденом, она носила секретный характер. Несмотря на то, что Байден стал первым католиком, занявшим пост вице-президента США, его поддержка легализованных абортов была хорошо известна. Вероятно, это стало причиной отсутствия официального упоминания о встрече. Однако с тех пор отношение Ватикана к видным американским католическим политикам заметно изменилось. Мировые СМИ публиковали фотографии дружеского общения Байдена и папы Франциска в 2016 году. И после понтифик более благосклонно относился к Байдену, чем к Трампу, как до, так и после президентских выборов 2020 года. Проблема в том, считает издание, что такая благосклонность папы делает Байдена более раскованным в продвижении радикальной программы в поддержку абортов и гендерной идеологии, заметно отличающейся от мер по защите зарождающейся человеческой жизни, принятых Трампом.

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) призывает не дать Байдену прикрыть свою администрацию католицизмом. Байден — «набожный католик». Так заявила журналистам его пресс-секретарь Джейн Псаки во время первого брифинга новой администрации. Однако некоторые приоритеты государственной политики Байдена прямо противоречат неоспоримым учениям веры, которую он исповедует. Псаки, похоже, сослалась на католическую веру президента, чтобы избежать критики его озвученной ранее позиции в отношении финансируемых правительством абортов. Байден отменил «политику Мехико», как только у него появилась такая возможность. Американцы заслуживают гораздо лучшего ответа, чем попытки скрыть противоречие его курса церковному учению отсылкой на католицизм президента. Американские католики — особенно те, кто поддерживал его — должны требовать от своего брата во крещении большего.

В Турции снесли древнюю армянскую церковь Сурб Торос в провинции Кютахья, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Это произошло после того, как здание храма попало в руки частных владельцев. Ранее церковь долгое время использовалась в качестве помещения для показа фильмов или ее предоставляли под проведение праздничных свадебных мероприятий. От сноса ее защищало постановление Совета по охране культурного наследия провинции Кютахья.

Оппозиционный турецкий депутат Каро Пайлан от Демократической партии народов (ДПН) осудил снос армянского храма Сурб Торос, передает AsiaNews (Рим, Италия). Он направил депутатский запрос министру туризма и культуры. «Начиная с 1603 года церковь занимала важное место в памяти города», — написал Пайлан. Однако, к сожалению, «власти остались равнодушны к призывам армянской общины восстановить храм или по крайней мере использовать его в качестве культурного центра».

Церковь Сурб Торос

Необходимо срочно спасать христианское наследие в Турции, сообщает Polonia Christiana (Краков, Польша). 5000 церквей и 650 христианских монастырей нуждаются в срочном спасении. Многие из них являются свидетелями проповеди Евангелия еще в библейские времена, когда здесь проходил апостол Павел. Ученые из Стамбульского исследовательского центра Анатолии предупреждают, что многие объекты находятся под угрозой безвозвратной потери. Спасение христианского наследия Турции — это больше, чем чисто религиозная деятельность. Речь идет о сохранении самобытности этих мест. По словам директора Доминиканского центра межрелигиозного диалога в Стамбуле отца Клаудио Монге, ведется работа по созданию реестра ветшающего христианского наследия. Однако турецкие христиане не могут своими силами восстановить эти здания.

Общество Яна Карского протестует против издания «Майн кампф» (материал, входящий в список экстремистских материалов и запрещенный на территории РФ) в Польше, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). По мнению вице-президента Общества Веславы Козелевской-Тшаской, нет никаких существенных или исторических причин для выпуска психопатологического манифеста, который подтолкнул миллионы немцев и их союзников к совершению преступлений против человечности. «Мы считаем это моральным злом, — говорится в заявлении Козелевской-Тшаской. — Мы не принимаем примечание, что комментарии к польскому изданию «Майн кампф» (материал, входящий в список экстремистских материалов и запрещенный на территории РФ) будут разоблачать зло и «объяснят» его полякам. Они по большей части прекрасно это понимают. Однако мы можем представить, какое место эта книга займет на полках современных последователей Гитлера, регулярно отмечающих его день рождения. Мы считаем, что издание «Майн кампф» (материал, входящий в список экстремистских материалов и запрещенный на территории РФ) оскорбляет память о жертвах Гитлера, особенно в Польше, преступления которого она так трагически пережила. Против которых посланник «подпольного государства» и правительства Республики Польша в изгнании Ян Карский вел героическую борьбу. Лично я, как племянница и крестница Яна Карского, думаю, что она сейчас переворачивается в могиле».

Адольф Гитлер

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».