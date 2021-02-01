Нейпьидо, , 10:58 — REGNUM Граждане России, которые в настоящее время находится в Мьянме, где военные совершили государственный переворот, должны проявлять бдительность. Такие рекомендации в связи со сложившейся ситуацией российским гражданам дали в посольстве РФ в этой стране.

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«Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе, по возможности, исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами», — говорится в обращении на сайте дипмиссии.

Также российских граждан попросили воздержаться от фото‑ и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также больших скоплений людей и напомнили о запрете использования дронов на территории Мьянмы.

Также в посольстве добавили, что в настоящее время ведётся сбор информации о находящихся в стране гражданах РФ.

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Как заявил пресс-секретарь посольства РФ Антон Анисимов в беседе с ТАСС, обстановка в Мьянме, где ранее было введено чрезвычайное положение, остаётся спокойной, посольство РФ работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля ночью военные Мьянмы арестовали президента страны и главу правящей партии, которая также являлась и министром иностранных дел. В столицу страны и город Янгон были введены войска. Военные объявили режим чрезвычайного положения сроком на один год и назначили на должность временного президента вице-президента Мьинт Шве.