Нейпьидо, 1 февраля 2021, 10:58 — REGNUM Граждане России, которые в настоящее время находится в Мьянме, где военные совершили государственный переворот, должны проявлять бдительность. Такие рекомендации в связи со сложившейся ситуацией российским гражданам дали в посольстве РФ в этой стране.
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Также российских граждан попросили воздержаться от фото‑ и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также больших скоплений людей и напомнили о запрете использования дронов на территории Мьянмы.
Также в посольстве добавили, что в настоящее время ведётся сбор информации о находящихся в стране гражданах РФ.
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Как заявил пресс-секретарь посольства РФ Антон Анисимов в беседе с ТАСС, обстановка в Мьянме, где ранее было введено чрезвычайное положение, остаётся спокойной, посольство РФ работает в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля ночью военные Мьянмы арестовали президента страны и главу правящей партии, которая также являлась и министром иностранных дел. В столицу страны и город Янгон были введены войска. Военные объявили режим чрезвычайного положения сроком на один год и назначили на должность временного президента вице-президента Мьинт Шве.