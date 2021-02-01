Папеэте, Франция, , 11:10 — REGNUM Министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью телеканалу Polynésie la 1ère, что для борьбы с распространением коронавируса въезд на территорию Французской Полинезии будет запрещен для туристов.

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Политик пояснил, что уже с 3 февраля туристические путешествия не будут входит в список «веских причин» для въезда на территорию Полинезии. Это смогут сделать лишь те, кто приехал по семейным, профессиональным и медицинским вопросам.

Напомним, ранее 1 февраля министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в департамент Ивелин, что контроль над соблюдением жителями Франции комендантского часа с 18:00 «был усилен».

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