Нью-Дели, , 10:53 — REGNUM Военные Индии проведут в феврале со своими американскими коллегами первые крупномасштабные учения в штате Раджастхан, расположенном на границе с Пакистаном. Об этом 1 февраля сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.

«Маневры под кодовым обозначением «Юдх Абьяс» состоятся 8−21 февраля на полигоне Махаджан в Раджастхане. Они продемонстрируют рост оборонного взаимодействия двух стран и значение ключевого сотрудничества Индии и США в Индо-Тихоокеанском регионе», — приводит издание слова источников из индийского минобороны.

Также там уточнили, что целью учений будет являться отработка боевого взаимодействия военнослужащих Индии и США в ходе проведения контртеррористических операций с применением ударных вертолетов и боевых машин пехоты.

Кроме этого, указывается, что в маневрах примут участие батальонные тактические группы пехоты Индии и США, численностью по 250 человек каждая. При этом отмечается, что данные учения будут дополнением к регулярно проводимым военно-морским учениям «Малабар», в которых принимают участие Австралия, Индия, США и Япония.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индия ожидает начала поставок 21 легкого истребителя МиГ-29, а также 12 истребителей Су-30МКИ до конца текущего года в случае, если будет подписан готовящийся контракт с Россией.