Москва, , 10:45 — REGNUM Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если всё-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только ещё нужно понять, в какой суд», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на то, что он всегда выступает за судебное рассмотрение вопросов, всё-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса.

Медведев также подчеркнул, что никаких сомнений в достройке газопровода нет, поскольку он нужен всем странам, а Германия должна занять твёрдую позиции и «не прогибаться под США».

Как сообщало ИА REGNUM, завершающая стадия достройки трубопровода «Северный поток — 2» осложняется давлением США на европейских участников проекта. За декабрь минувшего года судно «Фортуна» проложило 2,6 километра труб в водах Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

Читайте также: Одиночество России полезно, а Европе вредно. Но вреднее — её привязка к США