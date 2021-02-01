Душанбе, , 10:44 — REGNUM Порядок демаркации границы между Таджикистаном и Узбекистаном утвердят до конца 2021 года. Об этом 1 февраля сообщает агентство Asia-Plus.

С 26 по 30 января в Душанбе прошли переговоры рабочих групп по демаркации узбекистанско-таджикистанской государственной границы. Стороны согласовали график ежемесячных встреч на 2021 год.

В состав рабочих групп вошли геодезисты, картографы, представители МИД и пограничных служб. Ранее стороны планировали завершить демаркацию границы до конца 2020 года. Однако пандемия коронавируса помешала реализовать намеченные планы.

Делимитация государственной границы между Узбекистаном и Таджикистаном завершена в 2019 году.

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