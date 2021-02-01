Джакарта, , 10:44 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что зависимость Индонезии от ископаемых источников энергии необходимо постепенно устранять, сообщает Kompas.

«Наша зависимость от импорта ископаемой энергии должна быть постепенно заменена местными возобновляемыми источниками энергии», — заявил Мааруф Амин.

По данным национального энергетического совета, в 2019 году в Индонезии 37% приходилось на уголь, 33% — нефть, 20% — природный газ и только 9% — возобновляемые источники энергии.

«Правительство нацелено на увеличение доли возобновляемых источников энергии в 2025 году до 23% и будет продолжать увеличивать до 31% к 2050 году», — отметил вице-президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, 493 тысячи медицинских работников в 92 районах Индонезии получили вакцину против коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Полмиллиона медиков в Индонезии привились от коронавируса