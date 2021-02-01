Москва, , 10:42 — REGNUM Россия рассчитывает на возможность того, что отношения с Европейским союзом улучшатся после визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву, намеченного на 4−6 февраля. Об этом 1 февраля заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке», — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, удастся ли в некоторой степени разморозить отношения России и ЕС в результате данного визита.

При этом постпред РФ рассказал, что стороны продолжают проводить между собой консультации.

«К примеру, недавно прошли консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных, практически постоянно идет сверка часов по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с ядерной программой Тегерана», — добавил Чижов.

Также он отметил, что российская сторона хотела бы, чтобы подобные приезду в Москву главы дипломатии ЕС визиты стали бы более частыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что на данный момент отношения между Россией и Европейским союзом пребывают в ненормальном состоянии.