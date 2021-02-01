Киев, , 10:49 — REGNUM Хорошие книги, изданные в России, вызывают положительные ассоциации со «страной-агрессором». Об этом заявил начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Украины Сергей Олийнык в интервью информационному агентству «Укринформ».

"Абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии «Русского мира», — отметил чиновник.

Он выразил сожаление, что нет полного запрета российских книг на территории Украины.

Олийнык также объяснил, по какой причине на Украине запретили серию книг Бориса Акунина «Приключения Эраста Фандорина».

«В серии детективов про Эраста Фандорина российский силовик предстает не в образе кровавого опричника, а истинного аристократа ХІХ века», — сказал он.

Чиновник напомнил, что на Украину запретили ввоз конкретного издания романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» из-за предисловия, в котором упоминаются «представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины».

По словам Олийныка, на Украину также запретили ввозить детскую книгу за изображение флага России на искусственном спутнике Земли, а книгу «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой» — за трактовку Октябрьской революции как одного из величайших событий в истории России.

Напомним, в 2014 году, после госпереворота и начала гражданской войны на Украине, украинские политики и СМИ обвинили в происходящем Россию, которая якобы «напала» на Украину. Несмотря на бездоказательность данной трактовки событий, РФ на Украине официально называют «страной-агрессором».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госкомтелерадио Украины сообщили, что с 2011 по 2021 год объёмы поставок российских книг на территорию Украины упали в 12 раз.

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