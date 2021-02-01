Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM 1 февраля 2021 года стартует второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

По итогам первого этапа конкурса было отобрано 43 человека. Их документы были проверены. Теперь кандидаты выступят со своими программами перед членами конкурсной комиссии и ответят на её вопросы.

В отличие от конкурса 2018 года, по итогам которого комиссия и депутаты выбрали мэром Александра Высокинского, в этот раз транслировать выступление претендентов не будут. Второй этап продлится в течение трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, один из заявившихся кандидатов был выведен из числа участников из-за наличия судимости.

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