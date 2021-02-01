Киев, , 10:19 — REGNUM Депутату Верховной рады Украины, бывшему спикеру парламента Андрею Парубию подарили торт с изображением горящего Кремля. Об этом политик написал 31 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Торт с таким рисунком подарили друзья на день рождения», — прокомментировал он, выложив фотографию десерта.

На торте изображена Красная площадь, окутанная дымом, на которой видны баррикады и прячущиеся за ними люди. На заднем плане — зарево пожара.

Отметим, Парубию недавно исполнилось 50 лет.

Напомним, в 2019 году экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подарили торт в виде руин Кремля с табличкой, на которой написано нацистское приветствие «Слава Украине!».

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