Москва, , 10:14 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал блокировку соцсетей действующего на тот момент президента Соединённых Штатов Дональда Трампа вопиющим случаем, поскольку ему не было предъявлено никаких обвинений.

«Вы упомянули про этот случай с Дональдом Трампом. Он вопиющий, он просто за гранью понимания», — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

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Он уточнил, что человека, которому не предъявлено обвинений ни по каким статьям, в отсутствие законодательного регулирования деятельности этих сетей отрезали от избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января, после блокировки своих аккаунтов в соцсетях, бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в США осуществляется беспрецедентная атака на свободу слова.

В МИД РФ заявили, что что блокировка аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях подорвала демократические ценности, которые декларируют США.

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