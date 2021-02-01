Сеул, , 10:17 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 25 по 29 января среди 2529 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 23,4% респондентов, что на 5,2% больше, чем два месяца назад.

Кандидатуру генерального прокурора Юн Сок Ёля поддерживают 18,4% опрошенных, кандидатуру председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна — 13,6%. Уровень поддержи данных кандидатов сократился на 5,5% и 4,6% соответственно.

Уровень поддержки кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су вырос на 1,3%, до 5,3%, а премьер-министра Чон Сэ Гюна, напротив, сократился на 1,5%, до 4%.