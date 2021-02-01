Москва, , 10:27 — REGNUM Блогер Алексей Навальный объявил, что здоров, следовательно, разбирательства вокруг его здоровья будут неуместны, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом Медведев заявил в беседе с российскими журналистами.

«Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны», — сказал зампред Совбеза РФ.

Однако если разобраться в произошедшем с блогером всё-таки потребуется, России должны передать данные о его здоровье. Сейчас эту информацию российской стороне не дают. После их получения возможны какие-то процессуальные решения, добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный проходил лечение в Германии после предполагаемого отравления. Власти ФРГ утверждают, что в России его отравили сильнодействующим веществом из группы «Новичок». В Кремле заявляют, что до отъезда блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не находили.

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