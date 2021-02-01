Москва, , 10:07 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что он разочарован периодом работы администрации президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в интервью российским журналистам.

«Период работы предыдущей администрации [президента США] — это период разочарования», — сказал Медведев.

Он отметил, что сам Дональд Трамп был дружелюбным человеком и «всячески демонстрировал настрой на то, чтобы, как он говорил, поладить с русскими», однако у американского лидера ничего из этого не вышло.

По мнению Медведева, в этом отчасти виновен и американский истеблишмент, который ставил Трампу палки в колёса: «Правда, это делали не только демократы, это делали и республиканцы».

Чиновник напомнил, что американскому президенту постоянно говорили, что он является кремлёвским кандидатом и едва ли не агентом России: «Естественно, загнали его в такой угол, из которого ему было очень трудно выбираться. Поэтому все это обернулось продолжением, таким непрекращающимся потоком дополнительных санкций».