Москва, , 09:56 — REGNUM Существующего в России законодательства достаточно для регулирования социальных сетей, заявил в интервью российским СМИ заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Говоря о случаях блокировки аккаунтов в соцсетях на Западе, Медведев заявил, что необходимо договариваться о правилах в этой сфере, «иначе рано или поздно это создаст серьёзное напряжение».

«Мне кажется, что они (правила) пока вполне достаточные», — сказал Медведев.

Он добавил, что если руководство соцсетей ведут себя «недружественным образом», если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении России, «то у нас есть возможность повлиять на них». В этом контексте Медведев упомянул о деятельности, которую в этой части ведёт Роскомнадзор, а также о консультациях с МИД. Кроме того, Генпрокуратура может принять ряд соответствующих решений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредила российские и зарубежные соцсети о недопустимости призывов пользователей к участию в незаконных акциях.

Также отметим, что в интернете вновь начали распространяться фейки о несанкционированных акциях протеста, при этом доступ к ложной информации блокируется администрациями социальных сетей по требованию Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора.

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