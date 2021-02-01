Сургут, Югра, , 09:56 — REGNUM В Сургуте на повторный конкурс на пост главы города заявился первый кандидат. Им традиционно стал пенсионер Александр Мигунов. Об этом сообщают «Новости Югры».

Александр Мигунов, по сведениям издания, претендует на должность мэра экономической столицы Югры с 2010 года и участвовал в выборах градоначальника четыре раза.

Отмечается, что «вечному кандидату» 66 лет. Александр Мигунов давно на пенсии и много времени отдаёт любимому хобби — дачным работам.

Напомним, пост главы Сургута стал вакантным по причине перехода прежнего мэра Вадима Шувалова на должность замгубернатора ХМАО. Первый конкурс на место градоначальника самого крупного города ХМАО не состоялся, так как 31 претендент из 32 итоговых неправильно заполнил документы для участия в состязании на должность.

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