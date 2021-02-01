Москва, , 09:36 — REGNUM Уроки пандемии оказались жестокими, но переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть эволюционным, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Этот процесс может быть только синергетическим, эволюционным. Никакого принуждения, никакого давления сверху или ненужной спешки. Тем более, постепенное сокращение рабочей недели не коснётся абсолютно всех сфер и отраслей экономики. Только отдельные сферы и отдельные категории сотрудников», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Уроки пандемии оказались жесткими, вынужденными, но в какой-то степени даже полезными с точки зрения практики, рассуждает парламентарий.

Те, кто работает удаленно, в формате самоорганизации уже сделали себе не только четырёх-, а иногда даже трёхдневную рабочую неделю, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели.

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