Станислав Тарасов, 1 февраля 2021, 10:21 — REGNUM

Арцах
Арцах
Иван Шилов © ИА REGNUM

На карабахском направлении произошло два важных события, обозначивших параллельные процессы по дальнейшему урегулированию конфликта.

Первый. На территории Азербайджана был открыт Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий. По этому поводу президент России Владимир Путин провел со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым телефонные переговоры. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны «выразили надежду, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года». Но тут важно внести уточнение. Совместный российско-турецкий центр был открыт в районе населенного пункта Киямаддинли в Агдаме в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. В его работе на паритетной основе участвуют до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

Российско-турецкий центр по контролю за перемирием
Российско-турецкий центр по контролю за перемирием
Mil.ru

Второй. В Москве состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. На нем были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. При этом стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля. Была также достигнута договоренность до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания. Следующее заседание трехсторонней рабочей группы решено провести в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.

Официальных комментариев по этому поводу практически нет, ясно только то, что стороны будут предметно предлагать и обсуждать уже известные и, возможно, новые варианты разблокировки экономических и транспортных связей не только в Нагорном Карабахе, но и в регионе. Разумеется, успех зависит от соблюдения конфликтующими сторонами условий мирного соглашения от 10 ноября 2020 года, что вроде бы выводит на совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. В конце прошлого года Алиев следующим образом объяснял появление совместного российско-турецкого мониторингового центра: «…Чем раньше мониторинговый центр начнет функционировать, тем лучше, так как, хотя после войны прошло почти два месяца, опасность и угрозы всё еще существуют. Бесконтрольные армянские вооруженные формирования действуют на нашей территории, часть их не хочет уйти, сдаться. Поэтому мониторинговый центр обязательно нужен для устранения этой угрозы и обеспечения в дальнейшем мира и стабильности в нашем регионе в целом». По его же словам, «к сожалению, некоторые политические силы в Армении живут реваншистскими мыслями, выступают с открытыми заявлениями о том, что настанет день, когда они начнут войну против Азербайджана и оккупируют азербайджанские земли». С несколько «облегченными» заявлениями по этому поводу выступили и представители российского военного ведомства.

Тем не менее остается открытым вопрос, от какой стороны конфликта следует потенциально ожидать нарушений перемирия, ведь в Нагорном Карабахе, как и на всей линии соприкосновения сторон, находятся посты российских миротворцев, которые контролируют ситуацию. Даже если представить приход в Ереване к власти так называемых сил реванша, то вряд ли они в обозримом будущем будут иметь возможности для развязывания войны. Не случайно турецкие эксперты начинают искать в факте появления совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня какие-то дополнительные «скрытые смыслы». Так, турецкое издание Habertürk констатирует, что «Анкара не была вовлечена в переговоры по Карабаху», а создание совместного центра по мониторингу ситуации в этом регионе рассматривает как исключительно «продолжение военно-технического и политического сотрудничества с Москвой, начатое еще в Сирии, правда, уже на ином, более высоком техническом уровне». Определенное пояснение ситуации было и со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой в эфире телеканала «Россия 24»: «Центр будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь надо четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении лидеров, а о совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи».

Cовместный мониторинговый центр по Карабаху
Cовместный мониторинговый центр по Карабаху
Mil.ru

Турецкая сторона желала бы обозначить свое военное присутствие в Азербайджане как миротворческую миссию. Но в юридическом смысле это не так. Хотя наверняка в будущем Анкара будет возвращаться к данному вопросу. Однако турецкие эксперты считают, что «может случиться так, что при определении статуса миротворцев в зоне конфликта США в формате Минской группы ОБСЕ будут выступать с требованием удаления Турции из Закавказья, чтобы не допустить в дальнейшем ее совместной работы с Россией». Как пишет один азербайджанский эксперт, ведь «никогда до сих пор российским военным не приходилось так близко жить и работать с коллегами из страны — участницы блока НАТО». Ранее России приходилось определенным образом увязывать свои интересы с турецкими. Но если Москва это делала в Сирии и Ливии, то в Закавказье такого увязывания практически не происходило. Удастся ли Баку в будущем превратить Анкару в «часть карабахского уравнения»? Вопрос открытый. И нужно ли это будет Москве, ведь в Карабахе еще не мир, а только перемирие, и жаркие дискуссии о статусе региона еще впереди.

Как утверждает один из европейских экспертов, «ситуация в Закавказье будет меняться, и не исключено, что напряжение там станет расти еще до того, как начнется создание транспортной инфраструктуры: восстановление старых и строительство новых магистралей — как автомобильных, так и железнодорожных». В таком случае должен дать знать о себе совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Появляются новые факторы и новые геополитические реалии, которые заставят Москву с большей тщательностью выбирать каждый следующий шаг. Пока же все надежды связываются с началом работы трехсторонней комиссии Россия — Азербайджан — Армения по разблокированию транспортных коммуникаций, что позволит двинуться вперед, создать основу для улучшения социально-экономической ситуации, и для повышения уровня политического доверия между Баку и Ереваном.