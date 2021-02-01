Москва, , 09:12 — REGNUM В период пандемии коронавируса контакты зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с президентом Владимиром Путиным стали чаще проходить в удалённом режиме, однако сохранилось и личное общение. Об этом Медведев рассказал в интервью российским СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

«Жизнь, конечно, изменилась у всех — и у президента (Путина), и у меня, и у других моих коллег, поэтому сейчас большее количество контактов происходит или по видео-конференц-связи или по телефону», — сказал Медведев.

Однако зампред Совбеза РФ добавил, что «периодически бывает и личное общение — это тоже очень важно».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года Медведев на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций заявил о необходимости подумать над созданием «дорожной карты» по защите от инфекционных заболеваний.

Медведев подчеркнул, что власти всех уровней должны чётко знать последовательность действий при подобных ситуациях.

Читайте также: Медведев назвал нужное число доз вакцины от коронавируса