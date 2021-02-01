Джакарта, , 09:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что политика ограничения деятельности сообществ на Яве и Бали для сокращения распространения коронавируса неэффективна, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства заявил, что о неэффективности антиковидных мер можно судить по высокой мобильности граждан, так что в нескольких провинциях количество случаев заражения продолжает расти.

По его словам, для достижения желаемых результатов необходимы твердость и последовательность в реализации ограничительной политики.

По этому случаю Джоко Видодо поручил главнокомандующему вооруженными силами страны, начальнику национальной полиции и министру религии добиться дисциплины при внедрении протоколов здравоохранения среди населения.

Президент попросил также соответствующих чиновников привлечь как можно больше экспертов и эпидемиологов. Есть надежда, что сотрудничество экспертов с правительством приведет к разработке более совершенных и всеобъемлющих политических решений.

Напомним, ограничительные меры по коронавирусу в Индонезии продлили с 26 января до 8 февраля 2021 года.

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