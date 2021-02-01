Москва, , 09:06 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции «оживила» идею о четырёхдневной рабочей неделе. Об этом в интервью для российских СМИ заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Читайте также: Минтруд РФ готовится экспериментировать с четырёхдневной рабочей неделей

«Мне кажется, что эта идея самоценна как идея, то есть ценна сама по себе, — поделился мнение Медведев. — Пандемия внесла свои краски в эту историю».

Замглавы Совбеза напомнил, что значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на «удалёнку» и «трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день».

«Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернёмся», — добавил Медведев.

Он уверен, что четырёхдневная рабочая неделя в ряде случаев «даёт определённые преимущества», создавая для человека «более эффективный режим распоряжения свободным временем», но от этого не должна снижаться производительность труда.

Ранее по теме: Депутат Госдумы усомнился в эффективности четырехдневной рабочей недели

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра России, допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю и поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах реализации этой инициативы. Предложение поддержали представители Федерации независимых профсоюзов России, отметив, что такая мера позволит оптимизировать время труда и отдыха, однако подчеркнули, что зарплата при этом сократиться не должна.