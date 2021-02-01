Лондон, , 08:54 — REGNUM Благодаря выходу Великобритании из состава ЕС страна избежала острейших проблем в области вакцинации своих граждан от коронавируса, пишет Росс Кларк в статье, вышедшей 31 января в The Spectator.

По его словам, программа закупки вакцины от коронавируса, инициированная руководством ЕС, оказалась настолько не эффективной, что по сравнению с ней шаги, сделанные правительством британского премьер-министра Бориса Джонсона заслуживает всяческих похвал.

До тех пор, пока Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, не приступила к реализации своей программы закупки вакцин в масштабах всего ЕС (в рамках которой государствам-членам запрещалось запускать собственные программы закупок препаратов), здравоохранение все еще считалось делом отдельных стран.

«Если бы Великобритания все еще была в ЕС, нам удалось бы вакцинировать только около 3% нашего населения, а не 14%, которые уже привиты», — подчеркнул журналист.

По его словам, крайне важной оказалась способность Лондона принимать собственные решения, и нынешнее развитие событий может быть хорошим показателем будущего успеха страны в сфере заключения собственных торговых сделок и пересмотра пакета нормативных актов, «унаследованных» от ЕС.

«Правительство проявило огромные умение и компетенцию, развернув свою программу закупки вакцины, и на его фоне стало понятно, что ЕС — неповоротливая организация», — подчеркнул Кларк.

«Если действовать правильно, пропасть между гибкой и умной торговой политикой Великобритании и протекционистского ЕС в ближайшие годы станет шире», — заключил он.

Напомним, официальный выход Великобритании из состава ЕС состоялся 31 января прошлого года. После этого начался процесс переговоров между Лондоном и Брюсселем относительно условий взаимодействия островного государства с европейским блоком.

Отметим также, что кампания вакцинации от коронавируса в ЕС, которая началась в январе, столкнулась с волной критикой. Многие указали на недостаточные объемы препарата, задержки, а также плохую организацию процесса.