Кигали, , 08:57 — REGNUM Бурунди и Руанда были внесены в «красный список» стран, из которых ограничен въезд в Великобританию. Об этом сообщает BBC Africa.

Гражданам Великобритании, Ирландии и резидентам этих стран будет разрешен въезд, однако они должны будут соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней.

Мера, направленная на прекращение распространения южноафриканского штамма коронавируса, вступила в силу с 13:00 29 января.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что лицам, которые поучили разрешение въехать в страну, потребуется отрицательный тест на коронавирус и заполненная форма с личной информацией до прибытия. В случае невыполнения данных требований им может грозить штраф в размере $684.

Напомним, что на прошлой неделе власти Руанды ввели 15-дневный карантин в столице страны, Кигали, чтобы ограничить распространение коронавируса. Ограничения будут сняты во вторник, 2 февраля.

В январе в Руанде было зарегистрировано более половины всех смертей от COVID-19, а также одна треть случаев заражения вирусом от общего числа 13 885 случаев.

Ранее в этом месяце Бурунди закрыла свои сухопутные и водные границы, чтобы сдержать распространение вируса.

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